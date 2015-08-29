الطب الشرعي: أوراق إجابات طالبة صفر الثانوية العامة بخط يدها

كشف تقرير مصلحة الطب الشرعي، بشأن قضية الطالبة مريم ملاك ، الحاصلة على “صفر” في امتحانات شهادة الثانوية العامة لهذا العام، أن الخطوط الواردة بأوراق إجابات الامتحانات الخاصة بها ، تتطابق تماما مع خط يد الطالبة المذكورة ، ومن ثم فلا صحة لما تردد حول استبدال أوراق إجاباتها بأوراق أخرى.

وقال المتحدث الرسمي لمصلحة الطب الشرعي الدكتور هشام عبد الحميد – في تصريح له – إن التقرير النهائي المتضمن نتيجة فحص أوراق إجابات الطالبة المذكورة في امتحانات الثانوية العامة بأعوامها الثلاثة ، وعملية استكتابها ومضاهاة الخطوط بمعرفة خبراء الخطوط بالطب الشرعي، تم تسليمه إلى النيابة العامة ظهر اليوم.

وأوضح أن الطالبة المذكورة تم استكتابها 3 مرات بمعرفة خبراء الخطوط بمصلحة الطب الشرعي ، بناء على طلب من النيابة العامة ، كما تم طلب أوراق الإجابات الخاصة بها في امتحانات الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي في 13 أغسطس الجاري ، وأن تلك الأوراق وردت إلى مصلحة الطب الشرعي في 22 أغسطس حيث تم فحص كافة تلك الأوراق بمعرفة خبراء الخطوط بالمصلحة.

وأوضح المتحدث أنه تم مضاهاة خط يد الطالبة من واقع عملية الاستكتاب الرسمية التي أجريت ، والخطوط الواردة بأوراق إجاباتها في امتحانات الصفين الدراسيين الأول والثاني الثانوي والتي تسلمتها مصلحة الطب الشرعي، مع أوراق إجاباتها في امتحانات الصف الثالث الثانوي لهذا العام، حيث تأكد تماما للطب الشرعي تطابق تلك الخطوط جميعا، وأنها تعود للطالبة المذكورة.