الظهور الأول لحفيدي عادل إمام في هذا البرنامج.. اليوم

لأول مرة في الإعلام، يظهر كلّ من عادل وزيزو حفيدي الفنان القدير عادل إمام، ابنَي نجله رامي، ليقدّما برنامج Yes I am famous المقرّر إطلاقه اليوم السبت على قناة MBC مصر. ويظهر الزعيم لأوّل مرة مع حفيديه في البرنامج، الذي يخرجه رامي إمام.

البرنامج من إنتاج تامر مرسي، الذي أنتج مسلسلات عادل إمام على مدار الأربع سنوات الماضية، ويأخذ شكل وفورمات البرامج العالمية التي تعتمد على الإنتاج الضخم والنجوم الميجا ستار في جميع أنحاء العالم.

ومن المقرّر أن يحلّ اللاعب الأشهر "ميسي"، نجم فريق برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني، ضيفاً في إحدى حلقات البرنامج.