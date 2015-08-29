هاني شاكر يُجبر المطربات على ارتداء ملابس محتشمة

في أولى قرارات المطرب هاني شاكر كنقيب للموسيقيين، رفض شاكر ظهور أيّ مطربة بملابس لا تليق، وغير محتشمة، سواء أكان ظهورها عبر الفيديو كليب أو البرامج أو الحفلات.

القرار اعتبره الكثيرون وصمة عار في جبهة النقيب الجديد، إذ اعتبروا انه كان من الأولى له أن يُصدر قراراً يخصّ معاشات الموسيقيين أو الارتقاء بذوق الأغنية نفسه وإلغاء أغنيات المهرجانات الشعبية، وما إلى ذلك من قرارات.

وشدّد المعترضون على أن قرارات النقيب لن تجلب له الاحترام، وهي سطحية وتشكّل انتهاكاً للحرية الشخصية.

وعلّق حمادة أبو اليزيد، عضو مجلس نقابة الموسيقيين، لـسيدتي نت على هذا القرار قائلاً: "إنّ أيّ قرار سيلقى انقساماً بشكل طبيعي ، وسيكون الجمهور ما بين مؤيّد له ورافض".

وأضاف أبو اليزيد قائلاً: "شاهدت بعض التعليقات بنفسي، وكانت على الصفحة الشخصية على فيس بوك للفنانة نادية مصطفى. فالجميع صفق للقرار وأيّده". واعتبر ابو اليزيد أن "الوقت قد حان لوضع معايير للارتقاء بالنقابة ومطربيها. فما حدث في الفترة الأخيرة وارتداء المطربات ما يُشبه المايوهات شيء لا يجدي السكوت عنه".

وعن الإجراءات المزمع اتخاذها مع مَن تخالف القرار، قال أبو اليزيد: "إذا كانت المطربة مصرية ونقابية فسيتمّ إنذراها في البداية. وإذا كرّرت ارتداء ملابس غير لائقة فسيتمّ فصلها من النقابة. أما إذا كانت غير مصريّة فسيُلغى تصريح عملها في مصر، بعد إنذار أيضاً".

وأوضح أبو اليزيد بالقول: "لا يوجد بالتأكيد معايير معيّنة ستضعها النقابة لملابس المطربات بقدر ما يجب أن تكون الملابس لائقة بها كمطربة".

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