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بالأوراق الرسمية ننشر ماذا قالت لقاء سويدان عن طليقها حسين فهمي في شكواها!

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بالأوراق الرسمية ننشر ماذا قالت لقاء سويدان عن طليقها حسين فهمي في شكواها! بالأوراق الرسمية ننشر ماذا قالت لقاء سويدان عن طليقها حسين فهمي في شكواها!

السبت 29-08-2015 17:08

تقدّمت الممثلة لقاء سويدان بشكوى جديدة ضدّ طليقها الفنان حسين فهمي إلى رئاسة الجمهورية، بعدما فشلت في تحصيل حقها، على الرغم من وجود حكم بحوزتها يلزم فهمي بدفع مبلغ 720 ألف جنيه كنفقة متعة.
وقالت لقاء في تصريحات خاصة لسيدتي نت إنها أرسلت بريداً إلكترونياً إلى السيّد رئيس الجمهورية عبد الفتاح ، وأرفقت به مستنداتها كافة والحكم الذي حصلت عليه، والذي يُلزم طليقها الفنان حسين فهمي بدفع مستحقاتها طبقاً لما حكم به القضاء المصري.
يُذكر أن السيسي قام بتفعيل خدمة البريد الإلكتروني للمواطنين على أن يردّ على استفساراتهم كافة في خطابه الشهري.
وأضافت لقاء إنها سبق لها أن تقدّمت بشكوى إلى رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، أوضحت فيها حيثيات الحكم الذي حصلت عليه، واتهمت فيه رئيس البنك الأهلي، وهو نفسه زوج"نائلة"، ابنة حسين فهمي، بالمماطلة في دفع مستحقات لقاء، إذ إنّ البنك الأهلي هو الجهة الموجة التي توجّه إليها الحكم بالدفع.
وأنهت لقاء حديثها قائلة: "إن ما أطالب به هو حقي، ولست على استعداد لأن أتنازل عن ملّيم واحد منه، خصوصاً أنّ القضاء المصري أنصفني بحكمه".

 

 

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