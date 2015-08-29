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جاستن بيبر يرتبط بعارضة بلاي بوي سابقة

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السبت 29-08-2015 17:52

ذكرت مصادر صحافية أنّ النجم العالمي جاستين بيبر يعيش علاقة عاطفية مع نجمة "بلاي بوي" سابقة، بعد مشاهدته خارجاً بصحبتها.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة Hollywood Reporter فإنّ بيبر الذي أمضى العطلة مع شقيقته الصغرى، شوهد في لوس أنجلوس وهو يتناول الغداء ويرقص مع Xenia Deli المتحدّرة من جمهورية مولدوفا في أوروبا الشرقية، والبالغة من العمر 25 عاماً؛ وذلك بعد الانتهاء من تصوير أغنيته الجديدة التي أصرّ على أن تقوم ببطولتها الفتاة نفسها، في وقت انتشرت فيه صور جاستن وهو يمسك بيد هذه الفتاة بطريقة رومنسية.
وكان النجم الكندي قد قال في الشهر الماضي: "ليس لديّ حبيبة في الوقت الحالي .. فأنا أعزب..". وحين سُئل عن حبّه، أجاب بتعجّب: "حبي؟...حبّي اليوم هو أخي الصغير. إنه يُقيم معي حتى الأسبوع المقبل؛ لذا هو حبّي في الوقت الحالي".
يُشار إلى أنّ بيبر عاش الكثير من العلاقات العاطفية في السابق، وهو من أكثر النجوم إثارة للمشكلات.

 

 

 

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