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بعد اعتذار بانة من هو النجم الذي انضم إلى بيرين سات في "السلطانة كوسيم"؟

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بعد اعتذار بانة من هو النجم الذي انضم إلى بيرين سات في "السلطانة كوسيم"؟ بعد اعتذار بانة من هو النجم الذي انضم إلى بيرين سات في "السلطانة كوسيم"؟

السبت 29-08-2015 19:49

نفى مدير أعمال الممثلة التركية بادة إيشيل الشهيرة ببانة في مسلسل "عودة مهند"، ما نشر عن موافقتها على المشاركة في المسلسل التاريخي "السلطانة كوسيم" إلى جانب بطلته الأولى بيرين سات.
وأعلن أنها اعتذرت عنه، ورفضت الكثير من المسلسلات والأفلام والإعلانات التلفزيونية لرغبتها بقضاء وقت أكبر مع إبنها الصغير "أوزور" البالغ من العمر عاماً واحداً، ويحتاج إلى رعاية خاصة في هذا السن.

بالتفاصيل هكذا انقلب حب لقاء سويدان وحسين فهمي إلى كراهية وانتقاموقد انضم حديثاً لأسرة مسلسل "السلطانة كوسيم" النجم التركي الشاب قادر دولو شريك بوراك أوزجيفيت الشهير ببالي بيك في بطولة المسلسل الشهير "أسرار البنات".
ومسلسل "السلطانة كوسيم" الذي يعد من الآن ثاني أضخم مسلسل تاريخي تركي بعد "حريم السلطان" للجهة الإنتاجية نفسها لصاحبها تيمور ساوجي، وهو من تأليف: يلماز شاهين، وإخراج زينب جوناي مخرجة "على مر الزمان" بأجزائه الثلاثة، وبطولة: بيرين سات، هوليا أفشار، متي هوروز أوغلو.
وسيبدأ عرضه في تركيا مساء 1 أكتوبر على قناة "ستار" التركية ولن تبدأ بيرين سات بالظهور فيه إلا من الحلقة الـ 13.

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