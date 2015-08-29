الرئيس السيسى يبدأ غدا جولة آسيوية تشمل سنغافورة والصين وإندونيسيا

يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسى غداً جولة آسيوية تشمل كلاً من سنغافورة والصين وإندونيسيا.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن جولة الرئيس الآسيوية تعكس سياسة مصر الخارجية التى تقوم على الانفتاح والتعاون مع كافة دول العالم، والاستفادة من التجارب الناجحة للدول البازغة اقتصادياً فى جنوب شرق آسيا، للاستفادة منها فى تحقيق التنمية الشاملة بمصر.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس السيسى سيستهل جولته الآسيوية بزيارة إلى سنغافورة تعد الأولى من نوعها لرئيس مصري، كما تواكب احتفال الشعب السنغافورى بالعيد الخمسين للاستقلال، وكذا احتفال البلدين بإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما منذ خمسين عاماً.

وذكر السفير علاء يوسف أن زيارة الرئيس إلى سنغافورة ولقاءيه مع الرئيس "تونى تان" ورئيس الوزراء "لى هزين لونج" تأتى فى إطار اهتمام مصر بتنشيط علاقاتها مع سنغافورة التى تمتلك خبرة واسعة فى عدد من المجالات التى تهتم مصر بتطويرها، ومن بينها إدارة وتطوير الموانئ، وتحسين جودة التعليم العام والفني، وإدارة الموارد المائية وتحلية المياه.

وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس سيتوجه عقب ذلك إلى الصين، وذلك فى إطار العلاقات المتميزة التى تجمع بين البلدين، والتى تعكس الإرادة المشتركة لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية واستشراف آفاق جديدة للتعاون بينهما، فضلاً عن متابعة نتائج الزيارات المتبادلة بين الجانبين المصرى والصيني، ولاسيما نتائج زيارة الرئيس للصين فى ديسمبر 2014.

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