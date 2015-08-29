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محلب يستعرض مع مدير شركة إينى الإيطالية استكشافات النفط والغاز بمصر

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محلب يستعرض مع مدير شركة إينى الإيطالية استكشافات النفط والغاز بمصر محلب يستعرض مع مدير شركة إينى الإيطالية استكشافات النفط والغاز بمصر
استقبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، كلاوديو دسكالزى، المدير التنفيذى لشركة إينى الإيطالية للبترول، والوفد المرافق له، وذلك بحضور شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه خلال اللقاء استعرض المدير التنفيذى لشركة إينى الايطالية للبترول، تاريخ عمل الشركة فى والذى بدأ منذ ما يقرب من ستين عاماً، والجهود المبذولة بالتعاون مع وزارة البترول فى مجال استكشافات النفط والغاز، والفرص والإمكانيات الواعدة فى هذا القطاع، وكذا الموقف الحالى لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها مؤخراً فى شرم الشيخ، وأوضح أن هناك تقدماً فى تنفيذ خطط الاعمال الخاصة بتطوير الانتاج وزيادته، بالاضافة إلى تنمية الاكتشافات الجديدة.

كما قدم دسكالزى، عرضاً عن أنشطة البحث والاستكشاف فى البحر المتوسط ودلتا النيل، وكذا ما يخص تنمية الحقول القائمة لزيادة انتاجها.

من جانبه، أكد وزير البترول على أن هناك تعاوناً وتنسيقاً مع شركة إينى فى مجال البحث والاستكشاف، بما يسهم فى زيادة الإنتاج، للوفاء بالاحتياجات المتزايدة على المواد البترولية سواء فيما يخص قطاع الكهرباء، أو القطاع الصناعى، أوغير ذلك من القطاعات التى تسهم فى دفع عجلة التنمية.

وأضاف السفير حسام القاويش، أنه فى نهاية اللقاء، أكد رئيس الوزراء على توفير كافة أوجه الدعم والتعاون للشركات العاملة فى مجال البحث والاستكشاف، والعمل على إزالة أى معوقات أو مشكلات قد تواجههم، بهدف توفير المزيد من المواد البترولية، فضلاً عن إتاحة فرص عمل جديدة للشباب.

كما عرض رئيس الوزراء دراسة إمكانية قيام شركة إينى بتأهيل مدرسة للتعليم الفنى فى قطاع البترول، بما يسهم فى خلق جيل من الشباب مدرب على أحدث أنماط التكنولوجيا فى مجال البحث والاستكشاف.

السيسى يبحث مع مدير شركة "إينى" الإيطالية للبترول زيادة استثماراتها بمصر

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