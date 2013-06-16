مكتبة الإسكندرية تنظم معرضا مصورا عن “الموالد” ببيت السنارى

ينظم بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة ومركز توثيق التراث الحضاري والطبيعيCULTNAT” “، التابعان لمكتبة الإسكندرية، احتفالية بعنوان “المولد”، وذلك يوم22 يونيو الجارى.

تتضمن الاحتفالية معرضاً يوثق الموالد داخل مصر، وذلك من خلال أعمال المصور الإسباني خافير مننديز؛ الذي تنقل وعاش في العديد من الدول واستقر في مصر عام 2006 حتى عام 2010.

يضم المعرض أيضًا أعمال الفنان محمود أبو زيد (شوكن)؛ مصور صحفي مصري حر وموثق للحياة اليومية في الشارع المصري، والذى تخرج من أكاديمية أخبار اليوم قسم صحافة وظهرت بعض أعماله في مجلة TIME، وBBC، والعديد من مواقع الأخبار.

ويصاحب المعرض ندوة بعنوان “الموالد المصرية بين المعتقدات الشعبية والممارسات الاحتفالية ” يلقيها الدكتور سميح شعلان؛ عميد المعهد العالي للفنون الشعبية.

يدور موضوع الندوة حول طبيعة الأولياء في مصر والتنويعات المختلفة للأولياء المشهورين والمغمورين وعلماء الأزهر والرجال والنساء وأولياء اّل البيت، والأشكال والممارسات الاحتفالية التي تتم بها الموالد. وتختتم الاحتفالية بعرض للتنورة المشهورة داخل الموالد المصرية.

يذكر أن مركز توثيق الحضاري والطبيعي هو مركز تابع لمكبة الإسكندرية، وهو يتبع أيضًا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويطبق المركز أحدث التقنيات في توثيق التراث المصري الثقافي – الملموس وغير الملموس – والتراث الطبيعي الذي يتضمن المعلومات الخاصة بالمناطق الطبيعية بمصر ومكنوناتها الطبيعية.