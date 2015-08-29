انتهت - وست هام يضرب بثلاثية.. جويل وارد يسجل الثاني في تشيلسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

تعرف على تشكيل الفرق والتغطية الحية للمباريات من هنا

- شاهد رحيم ستيرلينج والهدف الأول لمانشستر سيتي

- شاهد حارس بالاس يتألق أمام تشيلسي

- شاهد حارس تشيلسي يتألق أمام كريستال بالاس

- أحداث المباريات.

- نهاية المباريات.

- وست هام يسجل الثالث في مرمى ليرفبول.

فالكاو يسجل التعادل لتشيلسي، لكن جويل وارد يسجل الهدف ةالثاني لكريستال بالاس بعد دقيقة من هدف الكولومبي.

بابيه سواريه أرسل عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء سددها بكاري ساكو في الشباك البلوز.

فيرناندينيو يسجل الثاني للمان سيتي.

رحيم والهدف الأول لسيتي في مرمى واتفورد

- وست هام يسجل الثاني في شباك الريدز.

- بورنموث يسجل الأول في ليستر سيتي.

- أستون فيلا يتعادل من ركلة جزاء.

- سندرلاند يسجل الاول في أستون فيلا.

- الهدف الاول لوست هام في شباك ليفربول.

انطلاق الشوط الاول من مباريات الدور الإنجليزي من الجولة الرابعة من عمر المسابقة.