بالفيديو – قطار سيتي لا يرحم.. دهس واتفورد في 8 دقائق

واصل قطار مانشستر سيتي سيره بقوة في الدوري الإنجليزي بعدما تغلب على ضيفه واتفورد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت.

واستضاف مانشستر سيتي نظيره واتفورد في ملعب الاتحاد لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ونجح فريق المدرب مانويل بيلليجريني في تحقيق العلامة الكاملة إثر فوزه في المباراة الرابعة على التوالي ودون استقبال أي أهداف حتى الآن.

واستطاع أصحاب الأرض تحقيق الفوز في ثماني دقائق فقط بعدما سجل رحيم سترلينج أول أهدافه مع فريقه الجديد في الدقيقة 47.

قبل أن يسجل فيرناندينيو الهدف الثاني في الدقيقة 56 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 12 نقطة يحلق بهم وحيدا في صدارة جدول الترتيب.

فيما تجمد رصيد واتفورد عند 3 نقاط يحتل بهم المركز الـ15.

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