بعد السخرية من الزمالك.. نجل «مرتضى منصور» يهدد بإيقاف «مسرح مصر»

هدد أمير مرتضى منصور، نجل رئيس نادى الزمالك، بإيقاف عرض مسرحية مسرح مصر التي يقوم ببطولتها الفنان أشرف عبد الباقى وبعض الممثلين الشباب، بسبب قيامهم بالسخرية من نادي الزمالك خلال أحد عروضها.

وشهدت عرض مسرح مصر السخرية من نادي الزمالك بوضع فوز الزمالك بلقب الدوري ضمن فقرة صدق أو لا تصدق، وهو ما أثار استياء جماهير الزمالك ومسئولي النادى.

وقال أمير، فى تدوينة له نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع الصور “إنستجرام”: “للأسف قبلت أن أكون محامى أشرف عبد الباقى ومعظم الممثلين فى مسرح مصر (تياترو مصر سابقا)، وذلك من منطلق إنهم شباب بسيط فى بداية مشوارهم الفنى ويحتاجون الحماية والمساعدة وسبق وأن حذرتهم أكثر من مرة وعلى رأسهم أشرف عبد الباقى بأن الزمالك ليس مادة للسخرية”.

وأضاف: “إنني كنت من الأسباب الرئيسية لظهور المسرحية مجددا بعد أن قمت بالدفاع عنهم فى العديد من القضايا المرفوعة ضدهم لوقف عرض المسرحية وإيقافهم عن العمل”.

وتابع: “بعد تكرار التجاوز من “الكومبارسات” فلا يشرفنى الاستمرار فى الدفاع عنهم وعن أشرف عبد الباقى، ولذلك قررت مبدئيا إلغاء جميع التوكيلات الخاصة بالدفاع عن إشرف عبد الباقى وجميع الممثلين بمسرح مصر وفى حالة عدم تقديمهم اعتذارا رسميا لجماهير نادى الزمالك خلال 48 ساعة سوف أقيم دعوى قضائية لإيقاف عرض المسرحية وعليهم أن يدركوا جيدا أن من قام بحمايتهم والوقوف بجانبهم يملك أن يمنعهم من التمثيل للأبد #الزمالك_خط_أحمر_يا_كومبارس”.