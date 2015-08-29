افتتاح 7 محطات لمياه الشرب بأسيوط بعد التأكد من سلامة العينات

نجحت جهود محافظ أسيوط في احتواء الاثار الناتجة عن تسرب بقعة المازوت من محطة كهرباء البخارية بمنطقة الحمراء وسط مدينة أسيوط حيث اعلن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط مساء اليوم عن تشغيل 7 محطات مياه بعد ورود 3 عينات متطابقة من وزارة الصحة تؤكد سلامة عينات مياه الشرب من اجمالي 11 محطة تم غلقهم كاجراء احترازي ضمانا لسلامة المواطنين … جاء ذلك خلال اجتماعه بالمهندسة جيهان عبد المنعم معاون المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والمكلفة بمتابعة الموقف ومحطات المياه التي يتم فتحها والمناطق التي وصلت اليها الخدمة بحضور المهندس جمال عباس سكرتير عام المحافظة ومسئولي الصحة والمياه.

وأشار محافظ أسيوط الى ان الاولوية الاولى التي يتم وضعها في الاعتبار هي سلامة المواطن لافتا الى ان جميع المحطات التي تم ايقافها تم تشغيل المحطات الارتوازية بديلا عنها وتم الدفع بسيارات مياه بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتلبية احتيجات المواطنين مؤكدا ان المحافظة لم تشهد اي مشكلة في الطلب على المياه.

> وقال المهندس جمال عباس سكرتير عام المحافظة ان خلية ادارة الازمة تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة خطة السيطرة على بقعة الزيت واحتوائها وشفط ما تبقى منها وسحب عينات الشرب ومطابقتها بالمواصفات.

> ومن ناحيته قال محمد صلاح رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي باسيوط والوادي الجديد ان العينتات التي تم سحبها من ماخذ محطات الحوطا الشرقية والطوابية وجامعة أسيوط وبهيج والالماني والمعابدة ومنفلوط اظهرت تطابقعها مع المعايير القانونية والاشتراطات الصحية الخاصوة بوزارة الصحة المصرية وهو ما دعا الى فتح المحطات في تمام الساعية الثانية والنصف بعد ظهر اليوم السبت واشار الى انه جاري اخذ العينات من 4 محطات متبقية بواسطة لجان الصحة والبيئة وشركة المياه ومتابعة نسبة تطابقها مع المعايير.

> وقال الدكتور طارق دهبي بمديرية الصحة بأسيوط ان السماح بتشغيل محطات المياه على نهر النيل بمرهون بنتائج العينات التي يتم سحبها وفق قواعد مشددة تفرضها الوزارة لضمان وصول مياه امنه وسليمة الى المواطن. الصحة لا تسمح بتشغيل محطات