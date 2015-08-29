أخبار عاجلة

مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
مساء dmc - النائب محمد أبو حامد: أزمة أصحاب المعاشات هى أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"التعليم الفنى" وجامعة قناة السويس يتفقان على تدريب كوادر المعلمين

Google+ Print
"التعليم الفنى" وجامعة قناة السويس يتفقان على تدريب كوادر المعلمين "التعليم الفنى" وجامعة قناة السويس يتفقان على تدريب كوادر المعلمين
استقبل الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى والتدريب، اليوم السبت، الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، وتم الاتفاق على التعاون بين الجامعة والوزارة فى تدريب كوادر المعلمين من معلمى التعليم الزراعى بالإسماعيلية والسويس للتدريب داخل الجامعة، فى مجالات الحاسب الآلى والاستزراع السمكى والبترول، كذلك التعاون فى تطوير بعض المقرارت للتعليم الفنى لتحقيق التنمية المعنية لمعلمى هذا التخصص.

ومن جهة أخرى، طالب الدكتور محمد يوسف الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة إمكانية التعاون والتدريب فى مهنة "فنى الكيماويات" الذى تحتاجه شركات الأدوية، بهدف تطوير "فنى المعمل" الذى يتم تخريجه من المدارس الزراعية لمواكبة متطلبات سوق العمل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365