"التعليم الفنى" وجامعة قناة السويس يتفقان على تدريب كوادر المعلمين

استقبل الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى والتدريب، اليوم السبت، الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، وتم الاتفاق على التعاون بين الجامعة والوزارة فى تدريب كوادر المعلمين من معلمى التعليم الزراعى بالإسماعيلية والسويس للتدريب داخل الجامعة، فى مجالات الحاسب الآلى والاستزراع السمكى والبترول، كذلك التعاون فى تطوير بعض المقرارت للتعليم الفنى لتحقيق التنمية المعنية لمعلمى هذا التخصص.

ومن جهة أخرى، طالب الدكتور محمد يوسف الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة إمكانية التعاون والتدريب فى مهنة "فنى الكيماويات" الذى تحتاجه شركات الأدوية، بهدف تطوير "فنى المعمل" الذى يتم تخريجه من المدارس الزراعية لمواكبة متطلبات سوق العمل.