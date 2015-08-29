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كهرباء الأقصر: تركيب كابل جديد بـ2.5 مليون جنيه لتحسين أداء الشبكة

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كهرباء الأقصر: تركيب كابل جديد بـ2.5 مليون جنيه لتحسين أداء الشبكة كهرباء الأقصر: تركيب كابل جديد بـ2.5 مليون جنيه لتحسين أداء الشبكة
أعلن المهندس حجاج عبده رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، موافقة المهندس إبراهيم أبو الوفا رئيس مجلس إدارة شركة العليا لتوزيع الكهرباء، على تركيب كابل جهد متوسط 8,5 كم بإجمالى تكلفة 2 ونصف مليون جنيه بمدينة الأقصر، موضحاً أن هذه الأعمال تؤدى إلى تحسين أداء الشبكة الكهربائية وتقديم خدمة أفضل للجمهور بمدينة الأقصر.

وأضاف حجاج عبده فى تصريحات له، أنه تم الانتهاء أيضاً من رفع قدرات 15 محولا للكهرباء على مستوى مراكز المحافظة، وذلك فى إطار توجيهات محمد بدر، محافظ الأقصر، والمهندس علاء الدين أبو الوفا، رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، وبلغت تكلفة رفع قدرات المحولات مليون و700 ألف جنيه، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين فى الطلب على الكهرباء وتحسين الأداء وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأوضح رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، أنه تم رفع قدرة المحول المغذى لمنطقة نجع البحر بقرية الضبعية التابعة لمركز ومدينة القرنة، ومنطقة نجع الغابات بقرية الضبعية، ومنطقة نجع امبابى بالضبعية، ومنطقة أولاد حماد بقرية قامولا بالقرنة، وعدة مناطق بأرمنت.

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مصر 365

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