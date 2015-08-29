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محافظ الإسماعيلية يقود حملة لإزالة الإشغالات بالشارع التجارى فى الشيخ زايد

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قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية على رأس حملة أمنية مكبرة اليوم، لمتابعة تنفيذ إزالة الإشغالات التى قام بها حى ثالث الإسماعيلية بالتنسيق والتعاون التام مع مديرية الأمن، والـتأكيد على تنفيذ قرارات الإزالة ورفع جميع الإشغالات والتعديات بالشارع التجارى بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث الإسماعيلية، تحت إشراف اللواء محمود ماهر مساعد مدير أمن الإسماعيلية، والعقيد عادل صيام مدير إدارة شرطة المرافق.

وبالاستعانة بقوات الأمن وعمال ومعدات وآليات الحى تم تنفيذ رفع وإزالة عدد 35 حالة إشغال وتعدى على الأرصفة، وتم تحرير المحاضر والمخالفات اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين.

ورافق المحافظ أثناء الجولة كلا من المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى لمحافظة الإسماعيلية، والمهندس محمد الصافى رئيس حى ثالث الإسماعيلية .

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال تنفيذ الحملة على أنه آن الأوان لتنفيذ وتطبيق وفرض سيادة القانون على الجميع من أجل استعادة الهدوء والاستقرار للشارع الإسماعيلى، مشددا على أنه سوف يستمر المضى قدما فى استئناف تلك الحملات على مستوى كافة قطاعات المحافظة وتوابعها بالكامل والتعامل بكل حسم وشدة مع تلك المخالفت دونما أى استثناءات لأحد وحتى يتم استعادة هيبة الدولة والحفاظ عليها.

المحافظ أثناء الجولة -اليوم السابع -8 -2015
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المحافظ أثناء الجولة

جانب من الحملة -اليوم السابع -8 -2015
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جانب من الحملة

إزالة تندات مخالفة -اليوم السابع -8 -2015
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إزالة تندات مخالفة

إزالة أكشاك مخالفة -اليوم السابع -8 -2015
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إزالة أكشاك مخالفة

المحافظ أثناء تنفيذ الجولة -اليوم السابع -8 -2015
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المحافظ أثناء تنفيذ الجولة

إزالة مبانى مخالفة بحى ثالث -اليوم السابع -8 -2015
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إزالة مبانى مخالفة بحى ثالث


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