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اتجاه في اتحاد الكرة لمد فترة القيد «شهر» إضافي

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اتجاه في اتحاد الكرة لمد فترة القيد «شهر» إضافي اتجاه في اتحاد الكرة لمد فترة القيد «شهر» إضافي

اتحاد الكرة المصري

أكد وليد العطار عضو لجنة شئون اللاعبين في اتحاد الكرة، إنه هناك اتجاه لمد فترة القيد الثانية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن إن النسخة المقبلة من بطولة الدوري المصري سوف تنطلق 17 من شهر اكتوبر.

وقال العطار”، بعد تأجيل إنطلاق بطولة الدوري فإنه هناك اتجاه في لجنة شئون اللاعبين واتحاد الكرة لمد فترة القيد الثانية لتنتهي يوم 15 اكتوبر، سيتم حسم هذا الأمر في الاجتماع المقبل للجنة والمقرر الاسبوع الجاري”.

وكان من المفترض ان تنتهي فترة القيد الثانية يوم 14 من الشهر المقبل وفقًا للموعد القديم لانطلاق بطولة الدوري.

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