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حبس سارق أموال عملاء البنوك عن طريق القرصنة فى كفر الشيخ

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حبس سارق أموال عملاء البنوك عن طريق القرصنة فى كفر الشيخ حبس سارق أموال عملاء البنوك عن طريق القرصنة فى كفر الشيخ
قررت نيابة فوة - باشراف المستشار محمد الحلو المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ -حبس "محمد.س.ح"- 16سنة طالب- 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهمامه بالاستيلاء على أموال حسابات عدد من عملاء البنوك المصرية.

وكان مسئولو بنك أبلغوا الأجهزة الأمنية برصدهم مجهولا يشترى أجهزة إلكترونية وهواتف محمولة من شركات التسوق الإلكترونى باستخدام بطاقات ائتمانية خاصة بالعديد من البنوك المصرية وغيرها، وأن أصحاب البطاقات اعترضوا على هذه العمليات لعدم تنفيذها بواسطتهم، الأمر الذى أدى لإصابة البنك بأضرار مادية.

تشكل فريق بحث بمعرفة إدارة مكافحة الجرائم المصرفية المستحدثة توصلت تحرياته إلى أن وراء الوقائع "محمد.س.ح" 16سنة طالب، استغل خبرته الفائقة فى التعامل مع الإنترنت واحترف القرصنة على مواقع التسوق الإكترونى والبنوك الأجنبية بالخارج وتمكن من سرقة بيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بعملاء هذه المواقع والبنوك واستخدمها فى شراء وتحميل قيمتها على حسابات البطاقات المستولى عليها .

عقب تقنين الإجراءات تشكلت قوة برئاسة خالد شمس رئيس مباحث فوة - وإشراف اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى واللواء محمد عمار رئيس المباحث - بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهر وشركة لنقل البضائع وضبطت المتهم أثناء مقابلته لمندوب الشركة فى مدينة فوة للاتفاق معه على تسليمه عددا من الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة التى اشتراها بأموال الغير .

وبمواجهته اعترف الطالب بممارسة نشاطه الإجرامى، أنه وراء ارتكاب الوقائع محل البلاغ، وأرشد عن الأجهزة التى سبق له شراؤها وهى “جهاز لاب توب ، جهاز تابلت ، هاتف محمول، 3 عصا سيلفى، 3 نظارة، 3D، 2 ، كشاف للهواتف المحمولة، جهاز شاحن منفصل”.

وبفحص جهاز الكمبيوتر والبريد الإلكترونى الخاص بالمتهم، تبين احتواؤهما على العديد من الملفات منها، "فيديوهات توضح كيفية اختراق المواقع، وفك الشفرات والعديد من بيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بعملاء بنوك أجنبية، رسائل تحوى بيانات عمليات الشراء التى قام بها على مواقع التسوق الإلكترونى المصرية وبرامج كمبيوتر للاختراق والتخفى".

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