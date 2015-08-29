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النيابة تخلى سبيل جزار أخفى لحوما فاسدة داخل دورة مياه مسجد فى سوهاج

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النيابة تخلى سبيل جزار أخفى لحوما فاسدة داخل دورة مياه مسجد فى سوهاج النيابة تخلى سبيل جزار أخفى لحوما فاسدة داخل دورة مياه مسجد فى سوهاج
فى ظل محاولة الجزارين بمحافظة سوهاج، التغلب على الحملة التى تم تدشينها فى عدد من المراكز لمقاطعة شراء اللحوم بعد ارتفاع أسعارها إلى 90 جنيها للكيلو الواحد، قام جزار فى قرية الدويرات التابعة لمركز المنشاة فى محافظة سوهاج بمحاولة كسر حاجز هذا الإضراب وخفض سعر اللحوم إلى 65 جنيها للكيلو الواحد على غير المعتاد بعد ارتفاع أسعارها، وقام بدس بعض اللحوم الفاسدة وسط اللحوم السليمة وطرحها للمواطنين على أنها كاملة النضج وسليمة.

تم التحفظ على اللحوم بمعرفة مكتب تموين الدويرات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 10348 إدارى، وبمواجهته فى التحقيقات أمام رجال المباحث قرر أنه يقوم بأعمال الذبح خارج السلخانة، وأن اللحوم ليست كلها فاسدة بل جزء بسيط منها، ورجح أن يكون هذا الجزء الفاسد نتيجة سقوط رأس الماشية على الأرض وإصابتها.

وتحفظ رجال الطب البيطرى على أجزاء من اللحمة والتى ظهرت عليها علامات التلف "مدممة"، وتم تحويل المحضر من محضر إدارى إلى جنحة، وقررت النيابة إخلاء سبيله على ذمة الواقعة.

وعلل الجزار سبب قيامه بإخفاء اللحوم داخل دورة مياه المسجد، بسبب خوفه من الحملة التموينية، وتم ضبطه وبحوزته اللحوم الفاسدة.

وكان النقيب محمود رضا رئيس نقطة شرطة الدويرات التابعة لمركز المنشأة بسوهاج، تمكن أثناء المرور بالقرية والقائمين على الوحدة المحلية ومكتب والطب البيطرى لمتابعة الحالة التموينية وخاصة حالة اللحوم، بضبط كمية من اللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمى، قام أحد الجزارين بإخفائها داخل دورة المياه الخاصة بأحد المساجد المجاورة للمحل أثناء مشاهدته للحملة.

وكان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المنشأة، يفيد بتمكن حملة من ضبط كمية من اللحوم غير صالحة للاستخدام.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم أحمد شوقى زيدان بتمكن رئيس نقطة شرطة الدويرات ورجال التموين والطب البيطرى، من ضبط "ع م ع س" 45 عاما مقيم الدويرات، والذى قام بإخفاء كمية من اللحوم بداخل دورات المياه الخاصة بالمسجد المجاور للسوق خوفا من ضبطه. وبفحص اللحوم المضبوطة بمعرفة الطبيب البيطرى وتبين بأنها غير صالحة للاستهلاك وقيامه ببيعها للمواطنين سعر الكيلو 65 جنيها.

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مصر 365

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