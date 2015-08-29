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ضبط عاطل وبحوزته 220 لفافة هيروين بالمنوفية

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ضبط عاطل وبحوزته 220 لفافة هيروين بالمنوفية ضبط عاطل وبحوزته 220 لفافة هيروين بالمنوفية
تمكنت مباحث مركز قويسنا بالمنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته 220 لفافة هيروين، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين تم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارًا من الرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز قويسنا، يفيد بضبط سعيد عبد الحكيم على 31 عاما، ومقيم بقرية طه شبرا، وبحوزته 220 لفافة هيروين، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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