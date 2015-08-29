ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة وطلقات نارية غير مرخصة فى بنى سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف اليوم السبت، بإشراف اللواء رضا طبلية مدير الأمن والعميد خلف حسين رئيس المباحث الجنائية من ضبط ثلاثة أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة وطلقات نارية.

وتم ضبط "أشرف .م.ا" 27 سنة فلاح وبحوزته فرد روسى عيار 7,62×39 وعدد "2" طلقة من ذات العيار، تحرر له رقم 2015/2907 إدارى مركز سمسطا، و"حمادة .م.ع" 35 سنة فلاح، وبحوزته فرد روسى عيار 7,62×39، تحرر له المحضر رقم 2015/3662 إدارى مركز إهناسيا.

وضبط "أحمد .م.ح" وشهرته "هيثم" 21 سنة دون عمل وبحوزته فرد خرطوش عيار 16 وطلقة من ذات العيار، تحرر له المحضر رقم 2015/5292 إدارى مركز ببا.

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