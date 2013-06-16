نيابة شمال القليوبية تخلي سبيل رئيس نادي طوخ بكفالة بعد مصرع طفل

أمر المستشار حاتم الزيات المحامى العام لنيابات شمال القليوبية بإخلاء سبيل الدكتور “محمد .ا “رئيس مجلس ادارة نادي شباب طوخ ،رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ، بكفالة 50 ألف جنيه في قضية مصرع طفل سقطت عليه مرجيحة اثناء اللهو .

وكان والد المجني عليه قدم بلاغًا اتهم فيه الفيومي بصفته رئيس مجلس إدارة النادى بالتسبب فى الوفاة وفى تحقيقات النيابة قدم المذكور مستندًا رسميًا يفيد بأن المرجيحة مطابقة للمواصفات لكن اللجنة الفنية التى شكلتها النيابة أكدت عدم صحة المستند فتم توجيه تهمة التزوير فى محرر رسمى واستعماله فى القضية.

سدد الموقوف الكفالة داخل خزينة مركز شرطة طوخ وتم إخلاء سبيله على ذمة القضية التى تتولى التحقيقات فيه النيابة الكلية ببنها ومن المنتظر استدعاء مسئولين آخرين داخل النادى لسؤالهم حول الظروف والملابسات حول الوقاعة خاصة بعد أن قدم والد الطفلة الضحية تقارير طبية حول أسباب الوفاة وكذا عدم إجراء الصيانة اللازمة للمراجيح داخل حديقة النادى.