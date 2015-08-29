أخبار عاجلة

مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
مساء dmc - النائب محمد أبو حامد: أزمة أصحاب المعاشات هى أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تعرف على 25 طعاما يحميك من سرطان البروستاتا

Google+ Print
تعرف على 25 طعاما يحميك من سرطان البروستاتا تعرف على 25 طعاما يحميك من سرطان البروستاتا
يعد سرطان البروستاتا ثانى أكثر الأورام شيوعاً بين الرجال بعد سرطان الجلد، وتكمن خطورته فى أنه يتم اكتشافه فى مرحلة متأخرة غالباً لأن ليس له أعراض ظاهرة، وبالتالى يصعب السيطرة على المرض، وترتفع معدلات الوفاة.

وكشفت دراسة حديثة نشرت بالمجلة الطبية "Cancer Epidemiology" عن مجموعة كبيرة من الأطعمة التى تساهم فى مكافحة سرطان البروستاتا، و تشمل:

1.الأطعمة المحتوية على مجموعة الكاروتينات:مثل الجزر والبطاطا والمشمس والمانجو والقرع العسلى والطماطم والخوخ وفاكهة البابايا.
>2.الأطعمة المحتوية على البيتا كاروتين: وهى مجموعة كبيرة من الأطعمة السابقة بجانب البروكلى والجرجير والسبانخ .
>3.الأطعمة المحتوى على الليكوبين مثل الطماطم والفراولة والجريب فروت والبطيخ والجوافة.
>4.الأطعمة المحتوية على "Cryptoxanthin " مثل البرتقال واليوسفى.
>5.الأطعمة الغنية بفيتامين "هـ" مثل اللوز والبندق والمكسرات البرازيلية والصنوبر وبذور عباد الشمس والهليون وزيت الزيتون وزيت عباد الشمس.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365