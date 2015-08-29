تعرف على 25 طعاما يحميك من سرطان البروستاتا

يعد سرطان البروستاتا ثانى أكثر الأورام شيوعاً بين الرجال بعد سرطان الجلد، وتكمن خطورته فى أنه يتم اكتشافه فى مرحلة متأخرة غالباً لأن ليس له أعراض ظاهرة، وبالتالى يصعب السيطرة على المرض، وترتفع معدلات الوفاة.

وكشفت دراسة حديثة نشرت بالمجلة الطبية "Cancer Epidemiology" عن مجموعة كبيرة من الأطعمة التى تساهم فى مكافحة سرطان البروستاتا، و تشمل:

1.الأطعمة المحتوية على مجموعة الكاروتينات:مثل الجزر والبطاطا والمشمس والمانجو والقرع العسلى والطماطم والخوخ وفاكهة البابايا.

>2.الأطعمة المحتوية على البيتا كاروتين: وهى مجموعة كبيرة من الأطعمة السابقة بجانب البروكلى والجرجير والسبانخ .

>3.الأطعمة المحتوى على الليكوبين مثل الطماطم والفراولة والجريب فروت والبطيخ والجوافة.

>4.الأطعمة المحتوية على "Cryptoxanthin " مثل البرتقال واليوسفى.

>5.الأطعمة الغنية بفيتامين "هـ" مثل اللوز والبندق والمكسرات البرازيلية والصنوبر وبذور عباد الشمس والهليون وزيت الزيتون وزيت عباد الشمس.

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