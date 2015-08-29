ضبط عاطل سرق مليون جنيهًا من جاره من أجل زواجه وعلاج والده المريض

تمكنت وحدة مباحث مركز ابو قرقاص من ضبط عاطل على أثر اتهامه بسرقة مليون جنيهًا من مسكن جاره.

وكشف إخطارًا لمساعد وزير الداخلية لأمن المنيا اللواء حسن سيف، من مدير المباحث اللواء محمود عفيفي، عن بلاغ تقدم به “أسامه ح.” 37 عامًا مقيم بقرية اتليدم بابوقرقاص، حول واقعة تعرضه لسرقة مبلغ مالي يقدر بمليون جنيهًا، وبتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة المقدم علاء جلال، أمكن القبض على ” مصطفى س.” 23 عامًا، جار المجني عليه، وكشفت مناقشته عن استغلاله خلو المنزل من ساكنيه، وصعد أعلى سطح المنزل وتمكن من سرقه 435ألف جنيهًا و800 درهمًا إماراتيًا و500 دولارًا أمريكيًا و14 ألف ريالًا سعوديًا و500 ليرة تركيًة وأسورة ذهب.

بمواجهة المتهم اعترف بإرتكابه الواقعة لإتمام زواجه، و علاج والده المريض بالكبد، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.