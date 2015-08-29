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المتظاهرون فى لبنان يتوافدون على ساحات بيروت

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المتظاهرون فى لبنان يتوافدون على ساحات بيروت المتظاهرون فى لبنان يتوافدون على ساحات بيروت
دعا رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" بالبرلمان اللبنانى العماد ميشال المتظاهرين الذين بدأوا يتوافدون على ساحات التظاهر في بيروت إلى تبني مطلبه بضرورة انتخاب رئيس للبلاد مباشرة عبر الشعب.

وقال عون في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مخاطبا المتظاهرين في ساحة رياض الصلح أمام مقر اللبنانية : "لن تتحرروا من الذين تتظاهرون ضدهم اليوم إلا بانتخابكم الرئيس مباشرةً من الشعب".

وبدأ المتظاهرون يتوافدون على ساحة رياض الصلح أمام مقر الحكومة وكذلك أمام مقر وزارة الداخلية في منطقة الحمراء وعلى ساحة الشهداء أكبر ساحات العاصمة اللبنانية بيروت استجابة لدعوة الحملات الشبابية وفي مقدمتها "حملة طلعت ريحتكم" للتظاهر الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت بيروت.

وتحركت مجموعات من الإقاليم اللبنانية المختلفة للإنضمام للمظاهرات في بيروت .. وسط إجراءات أمنية لتأمين المتظاهرين ومنع المندسين من القيام بأعمال شغب.

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مصر 365

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