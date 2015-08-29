بعد استعادة مسروقاتها..سائحة كندية لشرطة أسوان:"جهودكم عظيمة تفوق بلادنا"

"أنا منبهرة من جهودكم العظيمة وخدمتكم السريعة التى فاقت الشرطة الكندية"، بهذه الكلمات أرسلت سائحة كندية خطاب شكر إلى ضباط الشرطة بمحافظة أسوان، لجهودهم السريعة فى استعادة هاتفها المحمول بعد أقل من ساعة على توقيت سرقته.

تفاصيل الواقعة، بدأت عندما وصلت سائحة كندية تسمى Barbara Klimko تبلغ من العمر 47 عاماً، وتعمل طبيبة أطفال، إلى العقيد أبو الحجاج كمال، رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بأسوان، للإبلاغ عن سرقة هاتفها المحمول، أثناء قيامها بجولة سياحية على كورنيش النيل بمدينة أسوان، برفقة أسرتها.

وأكدت السائحة الكندية فى أقوالها، "أن ما يشغلها هو ما يحويه الهاتف المحمول من صور لابنها خلال حفل تخرجه، بالإضافة إلى بعض الملفات الهامة".

وبإخطار اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد جودت عبد الجبار، وشارك فيه الرائد محمد عليوة، من مباحث شرطة السياحة والآثار، والنقيب محمود الباجا، والنقيب شريف شكرى، والنقيب محمد جابر أبو خليل، والنقيب أحمد عبد العزيز، والنقيب محمد فريد، للتوصل إلى هوية المتهم بسرقة السائحة وإلقاء القبض عليه.

وفى أقل من ساعة، نجح فريق البحث، من كشف هوية المتهم وتم إلقاء القبض عليه، والذى تبين أنه يدعى "صدام.ش.ش" 24 سنة، مسجل شقى خطر، واستغل مغافلة السائحة بطرق كورنيش النيل بمدينة أسوان، وسرقة الهاتف المحمول.

ومن جانبها، تقدمت السائحة، بخطاب شكر لسرعة استجابة الشرطة فى عودة مسروقاتها، وطلبت التقاط مجموعة من الصور التذكارية مع ضباط الشرطة المصرية، مؤكدة لهم أن جهود الشرطة المصرية تفوق شرطة بلادها فى كندا.

ونص خطاب الشكر على ما يلى "أعزائى ضباط شرطة أسوان المحترمين، أود أن أعرب عن خالص شكرى وامتنانى عن الخدمة والمجهود العظيم المبذول هنا فى أسوان، أنا ممتنة جداً ومنبهرة من مجهوداتكم العظيمة التى قدمتموها لى، لدرجة أن الكلمات لا تستطيع التعبير عن شكرى، ومدى سعادتى للخدمة السريعة والعناية والكرم الفائق، واسترجاع هاتفى المحمول الذى سرق منى خلال وقت قصير، أنا شاكرة جداً وأدعو الرب أن يحميكم ويحمى بلدكم جميعاً".



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السائحة الكندية تلتقط صور تذكارية مع ضباط شرطة أسوان



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السائحة الكندية



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خطاب الشكر بعد ترجمته



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خطاب الشكر بخط يد السائحة