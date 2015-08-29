رياض ياسين: مصر سترسل طائرات مساعدات إنسانية لليمن خلال أيام

كما تم الاتفاق على أن تستقبل مصر عددا من المرضى اليمنيين للعلاج داخل مصر، بالإضافة الى تدريب عدد من الدبلوماسيين اليمنيين فى مصر، وتنشيط كل البروتوكولات و الاتفاقيات السابقة بين البلدين .
و ردا على سؤال حول ما اذا كان تأجيل اجتماع وزراء الدفاع و الخارجية العرب مؤقت، قال "ياسين"، إن هذا التأجيل مؤقت لمزيد من الدراسة والتفصيل حتى يكون هذا البروتوكول قابل للتطبيق و بشكل عملى، وخاصة أن الاحداث تتسارع كثيرا و تتطلب أن يكون هذا البروتوكول به كثير من الحيوية و العمل .
وحول موعد استعادة القوات اليمنية لكامل صنعاء قال، قريبا ونحن نعتبر أن ما يحدث داخل اليمن الآن هو استعادة كاملة و لم يتبق الا بعض المدن ومن ضمنها صنعاء، ولكن الآن معظم اليمن تحت سيطرة الشرعية.
وأضاف أنه يجب تطبيق القرار الأممى، و هو ما اتفقنا عليه اليوم مع وزير الخارجية سامح شكرى ثم ندخل فى إطار العملية السياسية التى يجب أن تكون شاملة لكل القوى و الاحزاب والمكونات السياسية اليمنية، وأن لا تقتصر العملية السياسية على الحوثيين و الشرعية ، فالعملية السياسية تعنى الشمولية للجميع تحت مظلة الدولة الراعية وأن لا تكون هناك ميزة للمليشيات الحوثيين بحكم انها استخدمت العنف والسلاح.
>و حول الوضع الإنسانى فى مدينة تعز قال وزير الخارجية اليمنى، إن الوضع بها سيئ جدا وهناك كارثة إنسانية نتيجة لضربات مليشيات الحوثيين على المستشفيات و المناطق الأهلة بالسكان ، و اعتقد أن هذا دليل آخر على أن ميليشيات الحوثيين و على عبد الله صالح تعيش أيامها الاخيرة وتنتحر و تريد أن تعبر عن هزيمتها بتلك الضربات .
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