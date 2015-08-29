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المركزى للإحصاء: ارتفاع عدد ركاب الطائرات فى مصر إلى 13.6مليون خلال 5شهور

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المركزى للإحصاء: ارتفاع عدد ركاب الطائرات فى مصر إلى 13.6مليون خلال 5شهور المركزى للإحصاء: ارتفاع عدد ركاب الطائرات فى مصر إلى 13.6مليون خلال 5شهور
كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى عدد ركاب الطائرات فى بلغ 13619.8 ألف راكب خلال الفترة من يناير - مايو مقابل 11869.9 ألف راكب خلال الفترة المناظرة العام الماضى، وبلغ إجمالى حركة الطائرات 130.1 ألف رحلة خلال الفترة من يناير - مايو مقابل 113 ألف رحلة خلال الفترة المناظرة العام الماضى، وبلغت إجمالى البضائع المنقولة جوا 113 ألف طن مقابل 155.3 ألف طن.

وأضاف الجهاز فى نشرته الشهرية، أن إجمالى عدد ركاب النقل البحرى 147 ألف راكب خلال شهرى مايو وإبريل مقابل 121 ألف راكب خلال نفس الفترة العام الماضى، وبلغ حركة البضائع المنقولة بحراً 10.6 مليون طن خلال شهرى مايو وإبريل مقابل 25.1 مليون طن خلال نفس الفترة العام الماضى.


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مصر 365

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