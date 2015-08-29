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انتهت الدوري الإنجليزي - نيوكاسل 0-1 أرسنال

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انتهت الدوري الإنجليزي - نيوكاسل 0-1 أرسنال انتهت الدوري الإنجليزي - نيوكاسل 0-1 أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نيوكاسل أمام أرسنال في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

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ولأول مرة من أغسطس 2013 يشارك الثنائي ثيو والكوت وأليكس تشامبرلين من البداية مع أرسنال في الدوري الإنجليزي.

أرسنال يحل ضيفا على نيوكاسل في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل الأساسي لأرسنال استبعاد ميسوت أوزيل للإصابة إلى جانب تواجد أوليفير جيرو على مقاعد البدلاء.

ويعتمد آرسين فينجر على ثلاثي السرعة. والكوت وتشامبرلين وأليكسيس سانشيز في خط الهجوم لتحقيق الانتصار الثاني للمدفعجية في الدوري.

** الهدف الأول لأرسنال عن طريق تشامبرلين

** انطلاق الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول

** بطاقة حمراء مباشرة للاعب ميتروفيتش.

** ق 10 هجمة خطيرة لأرسنال عن طريق والكوت بعد عرضية بيلرين ولكن تيم كرول يتألق ويتصدى لأول فرص اللقاء.

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة

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فيديو اليوم السابع