أخبار عاجلة

مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
مساء dmc - النائب محمد أبو حامد: أزمة أصحاب المعاشات هى أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إحالة طبيب بمستشفى دمنهور للتحقيق بسبب تعامله غير اللائق مع أحد المرضى

Google+ Print
قرر الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، اليوم السبت، إحالة طبيب بمستشفى دمنهور للتحقيق لتعامله غير اللائق مع أحد المرضى، وكذا إحالة القائمين على قسم الاستقبال بمستشفى المحمودية العام للتحقيق، لتقاعسهم عن التسجيل الفورى للحالات الواردة للمستشفى.

وشدد المحافظ على تكثيف تواجد عمال النظافة والأمن داخل المستشفى وحسن معاملة المرضى وذويهم ووجه بالآتى قيام وكيل وزارة الصحة بسرعة العمل على سد العجز فى بعض التخصصات الخاصة بالنوباتجية الليلية بمستشفى المحمودية، بالإضافة لقيام رئيس المدينة بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة بالمستشفى المسندة لإحدى شركات المقاولات ورفع الإشغالات أعلى السور الخارجى.

ووجه بسرعة التعاقد مع شركة أمن داخلية لمستشفى إدكو العام وإصلاح جهاز التنفس الصناعى الخاص بالحضانات وتوفير جهاز أشعة لسد احتياجات المستشفى والمرضى.

وطالب بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة الموجودة أمام غرف الإفاقة بمستشفى دمنهور العام وكذلك الانتهاء من الإصلاحات الخاصة باستراحات أهالى المرضى وذويهم وإجراء التحقيق مع أحد الأطباء بالمستشفى لتعامله غير اللائق مع أحد المرضى.

وأشاد المحافظ بتحسن مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفى العام والذى تبين خلال مروره على أقسام الطوارئ والرعاية الحرجة والأطفال والعظام وغرف الإفاقة والعناية المركزة، كما أشاد بمستوى الخدمات الطبية بقسم العناية المركزة بمستشفى صدر دمنهور برئاسة الدكتور شحاتة عيسى مدير العناية، كما استمع المحافظ لمطالب واحتياجات عدد من المرضى.

جاء ذلك خلال قيام المحافظ فجر اليوم بجولة مفاجئة على مستشفيات إدكو والمحمودية والمستشفى العام والصدر بدمنهور، وذلك للاطمئنان على جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين وحسن معاملة المرضى وتوافر التجهيزات الطبية اللازمة بكل مستشفى.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365