تخصيص 745 مترا لإقامة مشروعات عامة فى سمادون بالمنوفية

وافق الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، أثناء اجتماع المجلس التنفيذى بحضور مدير أمن المنوفية على إطلاق اسم الشهيد نقيب عبد القادر مجدى رمضان على المدرسة الإعدادية بنات بقرية هورين – مركز بركة السبع، وكذلك الشارع الكائن به الشهيد.

كما وافق المجلس على طلب أهالى قرية سمادون بتخصيص أرض مستشفى سمادون القديمة والبالغ مساحتها "745" مترا لإقامة مشروعات عامة عليها لصالح الوحدة المحلية، مع العلم أن هذه الأرض ملك للوحدة المحلية، كما وافق أيضا على شراء مساحة 100 متر أملاك دولة بناحية عرب الرمل مركز قويسنا لإقامة مكتب بريد عليها، و قبول تبرع أحد المواطنين بمساحة 200 متر بزمام ناحية بوهه شطانوف لإقامة نقطة شرطة عليها.

كما تم إلغاء قرار التخصيص رقم (206) لسنة 1991بمساحة 336مترا أملاك دولة بزمام ابنهس لضمها لمسجد حماد ماضى بالقرية، نظرا لإحلال وتجديد المسجد دون الحاجة لهذه المساحة، وتخصيص مساحة 170 مترا منها لإقامة نقطة شرطة عليها وضم باقى المساحة وقدرها 166 مترا إلى مبنى المجمع التنموى الملاصق للقطعة على أن تقوم الإدارة العامة للشئون القانونية بالتنسيق مع الوحدات المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الموضوعات.

فيما وافق المجلس من حيث المبدأ على تخصيص أحد الأماكن المقترحة لإنشاء فرع إقليمى لجهاز شئون البيئة بالمحافظة لخدمة أبنائها وحفاظا على البيئة، على أن تقوم الوزارة بتجهيزه بالمعدات والأجهزة والعمالة اللازمة لتشغيله مع تكليف إدارة البيئة بالتنسيق مع الوحدات المحلية المختصة لدراسة المكان المناسب وأفضل البدائل وعرض تقرير على المجلس فى جلسته القادمة، كما وافق على ضم أنشطة مركز الإبداع ووحدة صيانة الحاسب الآلى إلى أنشطة مركز الدراسات الوطنية.

وتضمن الاجتماع الموافقة على إنشاء الوحدة المحلية بطبلوها انفصالا عن وحدة كفر السكرية لتضم "طبلوها – كفر القلشى – القلشى – كفر بتبس "وذلك بعد العرض على لجنة التقسيم الإدارى بالمحافظة، وتمت موافقة المجلس على كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بشأن اعتبار إيرادات حديقة الأسرة والطفل ضمن إيرادات صندوق الخدمات والتنمية بالمركز حتى يمكن تطويرها والصرف عليها وصيانتها وتشغيلها على تقوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص أرض الحديقة المشار إليها لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة أولا، كما صدق المجلس على لائحة جريدة المنوفية.

من جانبه أكد محافظ المنوفية على ضرورة العمل على قلب رجل واحد ويد واحدة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى على أرض المحافظة، وشدد على أهمية المتابعة الميدانية من قبل رؤساء المركز والمدن والمديريات وتطبيق القانون على الجميع سواء للحفاظ على هيبة الدولة.