محافظ مطروح يدعم واحة سيوة بوحدة توليد كهرباء بتكلفة 30 مليون جنيه

صدق اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح على شراء وحدة توليد كهرباء بقدرة 4 ميجاوات، لتدعيم محطة إنتاج الكهرباء بواحة سيوة بتكلفة 30 مليون جنيه وتلبية لمطالب المواطنين.

وقال البيان الصادر عن المحافظة، اليوم السبت، إن المهندس سعيد خليل رئيس قطاع كهرباء مطروح بأن دعم محطة إنتاج الكهرباء بسيوة بوحدة توليد كهرباء بقدرة 4 ميجاوات، لمواجهة زيادة الأحمال ليلا على محطة الكهرباء بسيوة بعد زيادة أجهزة التكيف بالمدينة، مما أدى إلى زيادة نسبة الاستهلاك فى الكهرباء مؤكدا عدم وجود ضعف للكهرباء نهاراً، وذلك لوجود محطة للطاقة الشمسية .

وأضاف رئيس قطاع الكهرباء بأن محافظ مطروح، أمر على الفور بتلبية مطالب واحة سيوة بتدعيم محطة إنتاج الكهرباء بسيوة بوحدة توليد بتكلفة 30 مليون جنيه فى استجابة سريعة من محافظ الإقليم لأهالى واحة سيوة .

من جانبه أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، بأن تلبية مطالب المواطنين تأتى فى مقدمة أولوياتى بجميع مدن وقرى وتجمعات المحافظة الثمانية، مما يساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأضاف المحافظ بأنه لا توجد أى أزمات انقطاع للتيار الكهربائى بمدنة المحافظة الثمانية، ولكن ما يتم حاليا هو تحسين للخدمة المقدمة للمواطنين بعد تعدد الشكاوى بضعف التيار فى بعض المناطق بواحة سيوة بسبب ارتفاع نسبة الاستهلاك حفاظا على حقوق المواطن فى الحصول على خدمات مميزة .