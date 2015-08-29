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محافظ الإسماعيلية يكرم أوائل الشهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية

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شهد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، الاحتفالية الكبيرة، التى نظمتها المحافظة بمدرسة تكنولوجيا المعلومات بحى الشيخ زايد، لتكريم أوائل الشهادات العامة لهذا العام، والتى شملت تكريم 47 طالبًا وطالبة من حملة الشهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والثانوية الأزهرية والتربية الخاصة.

وحضر حفل التكريم المهندس أبو السعود جهلان، السكرتير العام للمحافظة والعميد عماد عبد المولى، المستشار العسكرى لمحافظة الإسماعيلية والمهندس سرور إبراهيم سرور، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وفضيلة الشيخ وحيد عايش، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالإسماعيلية والمهندس أحمد المصرى، رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أثناء الاحتفال، اتباع تقليد جديد فى تكريم المتفوقين علميا اعتبارا من العام المقبل، وهو تكريم أسر وأولياء أمور الطلاب المتفوقين تقديرا وعرفانا بالجميل لدور الأسرة فى نجاح وتفوق أبنائها.

وأعرب المحافظ عن بالغ سعادته بتكريم المتفوقين علميا من أبناء الإسماعيلية، مؤكدا لهم أن هذا النجاح بداية المشوار نحو تحقيق آمالهم وطموحاتهم فى بناء المستقبل، مطالبا بالحفاظ على هذا التفوق والاستمرار فى النجاح والتقدم، باعتبار أنهم أمل وقادتها فى المستقبل وصانعو تاريخ هذا البلد، كما أشاد المحافظ بدور القائمين على العملية التعليمية والأساتذة والمدرسين، وكل من يعمل بقطاع التربية والتعليم لمجهوداتهم وإسهاماتهم فى هذا التفوق والنجاح.

المحافظ اثناء الاحتفال -اليوم السابع -8 -2015
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المحافظ اثناء الاحتفال

جانب من اولياء الامور والطلاب -اليوم السابع -8 -2015
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جانب من اولياء الامور والطلاب

المحافظ اثناء كلمتة -اليوم السابع -8 -2015
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المحافظ اثناء كلمتة

المحافظ يكرم احدى الطالبات -اليوم السابع -8 -2015
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المحافظ يكرم احدى الطالبات

المحافظ يكرم طالبة اخرى -اليوم السابع -8 -2015
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المحافظ يكرم طالبة اخرى

ويكرم احد الطلبة -اليوم السابع -8 -2015
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ويكرم احد الطلبة

صورة جماعية بين المكرمين والمحافظ -اليوم السابع -8 -2015
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صورة جماعية بين المكرمين والمحافظ


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مصر 365

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