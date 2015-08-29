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إقالة رئيس قطاع المعمورة والنظافة بالإسكندرية

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إقالة رئيس قطاع المعمورة والنظافة بالإسكندرية إقالة رئيس قطاع المعمورة والنظافة بالإسكندرية
قال الدكتور مصطفى الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة المعمورة للاستثمار العقارى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه قام بإقالة رئيس قطاع المعمورة ومسئول المرافق والنظافة.. ومسئول الأمن، وذلك ضمن مجموعة إجراءات صارمة تجريها الشركة حاليًا لرفع كفاءة المرافق ومستوى النظافة بمنطقة المعمورة الشاطئ.

كما أشار الصياد إلى أنه تم رفض تجديد العقد المبرم مع شركة النظافة بالإسكندررية، نظرًا لتدنى مستوى رفع القمامة بالمدينة، وأن الشركة تبحث حاليًا عدة خيارات لرفع القمامة، من ضمنها أن تتولى الشركة بنفسها جمع القمامة ونقلها إلى أماكن يتم تحديدها بالتعاون مع محافظة الإسكندرية.

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