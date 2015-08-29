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احمى نفسك من الصداع فى الصيف.. بشرب الميه والفطار

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احمى نفسك من الصداع فى الصيف.. بشرب الميه والفطار احمى نفسك من الصداع فى الصيف.. بشرب الميه والفطار
الصداع مشكلة يعانى منها أغلبنا، وزيادة حدته وتكراره فى فصل الصيف وخلال الموجات الحارة أمر شائع، إلا أنه يضاعف أخطاره، إلا أن الدكتورة هبة صلاح أخصائية التغذية العلاجية أكدت على أن الكثير من الممارسات الخاطئة تزيد من حدة الصداع الذى يشعر به الفرد فى فصل الصيف، خاصة مع سطوع آشعة الشمس الحارة وارتفاع درجات الرطوبة بشدة.
>وتابعت هبة مؤكدة على أهمية أن يتبع من يعانى الصداع خلال فصل الصيف، مجموعة من النصائح والمحاذير التى تجنبه ألم الرأس خلال الموجة الحارة، وتجنبه الصداع خلال بدايات اليوم وحتى نهايته:
>- اشرب مياه فى الصباح لا تقل الكمية عن كوبين، مع تناول كوب كل 45 دقيقة كى تسلم من الصداع
>- تجنب التعرض للشمس وآشعتها القوية الحادة ساعات الظهيرة والعصر، وبدء التعرض لها مع بداية غروبها
>- ارتداء القبعات واستخدام المظلات للحماية التامة من التعرض المباشر للشمس ومن الصداع وألم الرأس
>- عليك بتجنب التعرض المباشر للتكييف أيضا
>- عليك الابتعاد عن التعرض المواجه للمراوح
>- تناول إفطارا جيدا قبل نزولك لعملك وحتى إن كنت نويت المكوث فى المنزل، فقط تناول طعاما صحيا
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مصر 365