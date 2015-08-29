أخبار عاجلة

عيش الليلة - الفنان أشرف عبد الباقي والفنان أحمد زاهر يحتفلوا بعيد ميلاد النجمة لوسي -
كوبا إيطاليا - حازم إمام: نابولى لم يعتمد على الكرات العالية مما أضعف هجومه -
سفراء وممثلو منظمات دولية يشاركون في زراعة "الحزام الأخضر" بالخرطوم -
الصحة بالقليوبية: سلبية عينات حالات الاشتباه بإنفلونزا الطيور -
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري -
عيش الليلة - أشرف عبد الباقي لأحمد زاهر: لو ابن لوسي اتقدم لبنتك هتوافق ؟ ورد مفاجيء من زاهر -
كوبا إيطاليا: هيجواين لاعب رائع وأثبت ذلك فى مباراة يوفينتوس ونابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا -
ترامب: ما فعله الأسد "رهيب" وما حدث في سوريا "عار على الإنسانية" -
إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

بلاها لحمة.. لو متأخر فى الخلفة وقلبك تعبان اديها أرانب

Google+ Print
بلاها لحمة.. لو متأخر فى الخلفة وقلبك تعبان اديها أرانب بلاها لحمة.. لو متأخر فى الخلفة وقلبك تعبان اديها أرانب
الأرانب من اللحوم البيضاء التى يفضلها الكثيرون، لطعمها المميز واللذيذ و فوائدها العديدة.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن لحم الأرانب يحتوى على العديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، كالزنك والحديد، كما أنه منخفض السعرات الحرارية.

وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن لحم الأرانب مفيد جدا لبعض المرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم، وذلك بسبب احتوائها على نسبة منخفضة من واحتوائها أيضا على نسبة متساوية من العناصر الغذائية الهامة للجسم، والتى تساهم فى خفض نسبة الضغط و تحد من ارتفاعه.

كما أكدت أخصائية التغذية العلاجية أن مرضى القلب ينصح بتناولهم للحم الأرانب، لأنها خالية من الدهون والكولسترول، وهو ما يحافظ على صحة القلب، لهذا ينصح بتناوله للأشخاص الذين لديهم تاريخ وراثى بهذا المرض.

وأخيرا تنصح أخصائية التغذية العلاجية، الأزواج المتأخرين فى الإنجاب بتناول الأرانب، لأنها تحتوى على نسبة عالية من الزنك الذى يزيد من قدرة الرجل الجنسية، وأيضا يخلص المرأة من المشاكل المعيقة للإنجاب كالعقم المؤقت.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم