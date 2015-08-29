بلاها لحمة.. لو متأخر فى الخلفة وقلبك تعبان اديها أرانب

الأرانب من اللحوم البيضاء التى يفضلها الكثيرون، لطعمها المميز واللذيذ و فوائدها العديدة.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن لحم الأرانب يحتوى على العديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، كالزنك والحديد، كما أنه منخفض السعرات الحرارية.

وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن لحم الأرانب مفيد جدا لبعض المرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم، وذلك بسبب احتوائها على نسبة منخفضة من الدهون واحتوائها أيضا على نسبة متساوية من العناصر الغذائية الهامة للجسم، والتى تساهم فى خفض نسبة الضغط و تحد من ارتفاعه.

كما أكدت أخصائية التغذية العلاجية أن مرضى القلب ينصح بتناولهم للحم الأرانب، لأنها خالية من الدهون والكولسترول، وهو ما يحافظ على صحة القلب، لهذا ينصح بتناوله للأشخاص الذين لديهم تاريخ وراثى بهذا المرض.

وأخيرا تنصح أخصائية التغذية العلاجية، الأزواج المتأخرين فى الإنجاب بتناول الأرانب، لأنها تحتوى على نسبة عالية من الزنك الذى يزيد من قدرة الرجل الجنسية، وأيضا يخلص المرأة من المشاكل المعيقة للإنجاب كالعقم المؤقت.

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