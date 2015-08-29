مكياج المرأة السعوديَّة أثناء التسوق

سرُّ جمال المرأة السعوديَّة يكمن في جمال وجهها، فالوجه هو المرآة التي تعكس أنوثة المرأة وعنفوانها، والمكياج هو وسيلة لإبراز معالم الوجه وإظهار حسناته مع إخفاء عيوبه أو تغطيتها. لذلك، تحرص المرأة السعوديَّة على الظهور بمكياج ناعم أثناء التسوُّق، فأوقات التسوق كذلك لها مكياج، لكن بطابع خاص.

التقت «سيدتي» اختصاصية المكياج في صالون "سهرايه سنتر"عطاف صالح عبد الرحمن وتعرفت منها على طريقة هذا المكياج.

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طريقة وضع المكياج الخاص بـ المرأة السعوديَّة أثناء التسوُّق:

ـ يجب وضع طبقة رقيقة من كريم الأساس من نوع جيِّد، ومراعاة أن يكون لون الكريم أغمق من لون البشرة بدرجة حتى لا يظهر الوجه وكأنَّ عليه ماسك.

ـ تطبيق «الكونسيلر» أو خافي عيوب البشرة حول العينين، إذا كانت الهالات سوداء، أو لزيادة إشراق منطقة العينين ويوضع أيضاً بطبقة رقيقة.

ـ الانتظار لمدَّة 5-10 دقائق ثم تطبيق بودرة الوجه، ويجب أن تكون أغمق من لون البشرة بدرجة (مثل لون كريم الأساس).

ـ رسم الحواجب بقلم التحديد الخاص المشابه للون شعر الحواجب، والأفضل عدم الضغط كثيراً عليه حتى لا يصبح لونه غامقاً جداً ومصطنعاً.

ـ وضع ظلال العيون على الجفن العلوي للعين، بدءاً من الخارج إلى الداخل فيصبح غامقاً قليلاً من جهة الزاوية الخارجيَّة للعين ويخف تدريجياً كلما اقترب من الزاوية الداخليَّة للعين، ونراعي وضع الظلال باللون الوردي أو اللحمي المائل للون البني الفاتح إذا كانت البشرة بيضاء. ويمكن اختيار اللون المشمشي إذا كانت البشرة حنطيَّة، أو اللون البرونزي إذا كانت البشرة سمراء.

ـ وضع خط رفيع تحت الحاجب مباشرة من الظلال باللون الأبيض اللامع من بداية الحاجب من الداخل إلى آخره ، ولا مانع من الخروج قليلاً عن حدِّ نهاية الحاجب، فهذا يعطي اتساعاً وهمياً لمنطقة العيون والحواجب.

ـ وضع خط رفيع من الكحل أو الآي لاينر السائل على الجفن العلوي من العين ويكون متماسكاً مع الرموش العليا.

ـ وضع الماسكارا على الرموش العلويَّة، والقليل منها على الرموش السفليَّة للعين.

ـ وضع أحمر الشفاه باللون الأحمر الفاتح للبشرة البيضاء والوردي للبشرة الحنطيَّة واللون البرتقالي لذوات البشرة السمراء.

ـ وأخيراً، وضع قليل من حمرة الخدود «البلاشر» على الوجنتين والجبين بالعرض وقليل على الأنف والذقن ليكون اللون متناسقاً . ولاختيار البلاشر المناسب لهذا النوع من المكياج، يجب أن يكون لونه مقارباً للون أحمر الشفاه، لكن بدرجة فاتحة.



نقاط يجب مراعاتها عند اختيار المكياج المناسب

ـ إذا كنت ذاهبة لشراء الملابس، فعليك وضع مكياج خفيف ومريح؛ لأنك في الأغلب ستتجوّلين لساعات عديدة فمن الضروري أن تكوني مرتاحة.

ـ ليس من الضروري وضع كريم الأساس؛ لأنَّه من المؤكد أنك ستجربين الملابس ومع خلعها وارتداء غيرها سيتلطخ المكياج وتتلوث القطع.

ـ ضعي مكياج عيون وشفاه بتركيبات تدوم طويلاً؛ كي لا تنشغلي بإعادة وضعه خلال النهار ولكي يظل ثابتاً حتى مع حركتك الزائدة وحرارة جو المحلات والزحام.

ـ إذا كنت ذاهبة لشراء مستحضرات العناية بالبشرة والمكياج أو حتى العطور، يفضل ألا تضعي شيئاً على وجهك؛ لكي تكوني قادرة على تجربة التركيبات والألوان المختلفة، ولكي لا تؤثر رائحتها على رائحة العطور التي ستجربينها، فمن المهم تجربة المكياج على وجهك وليس على يدك لكي تتأكدي أنَّها تتناسب مع نوع ولون بشرتك، لأنَّ بشرة اليد يختلف لونها وملمسها كلياً عن الوجه.

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