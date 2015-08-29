إنستقرام يكشف جديد قصات شعر النجمات

قررت الفنانتان اليسا وأصالة، إعتماد" لوك" جديد، من خلال تغيير قصة الشعر والتسريحة، واللافت أنهما قررتا التغيير في يوم واحد.

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اليسا نشرت صورة على حسابها الخاص على "إنستقرام"، بالقصة والتسريحة الجديدة، وكتبت تحتها" قصة شعري الجديدة"، بينما نشرت شام الذهبي إبنة إصالة صورة جديدة لوالدتها، بدت فيها بلون شعر جديد وتسريحة جديدة وعلقت عليها" ما رأيكم بـ اللوك الجديد لسلطانتي؟؟".

ويبدو أنه مع إنتهاء فصل الصيف، وبسبب التأثير السلبي للشمس ومادة الكلور في حمامات السباحة على الشعر، سوف تسير فنانات أخريات على خطى أصالة واليسا. فلقد نشرت الفنانة أروى هي أيضاً صورة لها على "إنستقرام" أثناء توجهها إلى المزين، لإعتماد قصة شعر وتسريحة جديدة، وكتبت تحتها" صباح الخير حبايبي. رايحة عند رأفت بعد شوي عشان يهتم بشعري مثل العادة وراسلكم صوري من عنده. راح يذبحني لأني هلكت شعري بالساحة في البحر وكلور حمامات السباحة. بس هوي قدها وقدود".

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