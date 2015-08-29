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حقائق تخص غذاءك أثناء الحمل

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حقائق تخص غذاءك أثناء الحمل حقائق تخص غذاءك أثناء الحمل

السبت 29-08-2015 18:24

ما إن تحمل الزوجة في طفلها الأول إلا وتجد أمامها سيلاً من النصائح والإرشادات. تطلقها الحموات والعمة والخالة أو الجارات عن ماذا تأكل وماذا تتجنب؟ فلا تدعي هذه الأقاويل ترعبك، ولا تنساقي للكلام غير المنطقي، واعتمدي على الدراسات والنصائح الطبية، والأهم صدقي حدسك الأمومي.

بهذه الكلمات يطمئننا الدكتور إبراهيم شكري، استشاري طب الأطفال بالقاهرة، موضحاً رأيه في نقاط:

• خطأ كبير أن تأكل الحامل ضعف أكلها في الطبيعي قبل الحمل؛ هي تحتاج فقط إلى 300 سعر حراري إضافي عن حاجتها اليومية التي تتناولها.


• لا لزبدة الكاكاو التي تُدهن على البطن؛ فهي لا تساعد على منع ظهور علامات التمدد بعد الولادة، بل يجب الحرص عند استعمالها، واختبارها على منطقة صغيرة أولاً؛ منعا للحساسية. فمناعة الحامل تختلف عنها في الفترات الطبيعية.


• لا تتجنبي تناول الأسماك؛ فأنت تحتاجين لتناوله مرتين أسبوعياً؛ لأنها غنية بالأحماض الدهنية الصحية والأوميجا 3، شرط أن لا تحتوي على الزئبق.


• مقولة أن الحليب الصناعي يجعل نمو الطفل أسرع من الرضاعة الطبيعية. خطأ كبير. الرضاعة الطبيعية كنز كبير.


• حليب الثدي يحتوي على 100 عنصر هام لنمو الطفل، لا توجد في الحليب الصناعي، كما يحتوي حليب الأم على حمض يزيد من معدل ذكائه.


• عام كامل رضاعة طبيعية تكون نتيجة معدل اختبار ذكاء الطفل عند بلوغه 5-7 أعوام أعلى ممن رضعوا صناعياً.


• حليب الأم يحتوي على أجسام مضادة، تقوي مناعة الطفل ضد أمراض الجهاز التنفسي، الأذن الوسطى، الجهاز التناسلي.


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