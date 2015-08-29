عودة نيمار

(إفي): يبرز المهاجم البرازيلي نيمار والمدافع الفرنسي جيريمي ماتيو في قائمة برشلونة لمواجهة مالاجا مساء السبت، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم بملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني.

وغاب نيمار عن لقائي كأس السوبر الأوروبية وكأس السوبر الإسبانية وأول مباراة في الليجا أمام أثلتيك بلباو بسبب إصابته بالتهاب الغدة النكافية.

أما ماتيو فغاب عن أولى مباريات الليجا بسبب الإيقاف.

وتضم قائمة لقاء السبت لاعب الوسط سرجيو بوسكيتس، الذي أصيب في مباراة أثليتك بلباو بالكاحل الأيمن بعد التحامه بلاعب الفريق الباسكي أرتيز أدوريز.

ويغيب عن مباراة المدافعان داني ألفيش، الذي يعاني من إصابة في ساقه اليمنى قد تبعده عن الملاعب أكثر من شهر، وجيرارد بيكيه، الذي تعد هذه ثاني مباراة يغيب عنها للإيقاف بسبب عقوبة تقضي بإيقافه أربع مباريات بسبب طرده في إياب كأس السوبر الإسبانية.

كما يغيب أيضا المدافع أدريانو كوريا الذي لم يتعاف بعد من آلام في الظهر، ودوجلاس بيرييرا المصاب في ساقه اليمنى منذ فترة الإعداد للموسم الجديد.

واستعان لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة بلاعب وسط الفريق الرديف جيرارد جومابو إزاء غياب أربعة لاعبين، بالإضافة إلى عدم إمكانية الدفع بالتركي أردا توران والإسباني أليكس فيدال المنضمين حديثا إلى صفوف الفريق الكتالوني، قبل يناير المقبل، حينما تنتهي عقوبة مفروضه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على البرسا.

وتضم قائمة البرسا لمباراة مالاجا كلا من مارك أندريه تير شتيجن وكلاوديو برافو وجيريمي ماتيو ومارك بارترا وتوماس فيرمايلين وجوردي ألبا وخابيير ماسكيرانو وسيرجي روبرتو وسيرجيو بوسكيتس ورافينيا ألكانتارا وإيفان راكيتيتش وأندريس إنييستا وجيرارد جومباو ومنير الحدادي وساندرو راميريز ولويس سواريز ونيمار وليونيل ميسي.