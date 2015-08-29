أخبار عاجلة

عيش الليلة - الفنان أشرف عبد الباقي والفنان أحمد زاهر يحتفلوا بعيد ميلاد النجمة لوسي -
كوبا إيطاليا - حازم إمام: نابولى لم يعتمد على الكرات العالية مما أضعف هجومه -
سفراء وممثلو منظمات دولية يشاركون في زراعة "الحزام الأخضر" بالخرطوم -
الصحة بالقليوبية: سلبية عينات حالات الاشتباه بإنفلونزا الطيور -
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري -
عيش الليلة - أشرف عبد الباقي لأحمد زاهر: لو ابن لوسي اتقدم لبنتك هتوافق ؟ ورد مفاجيء من زاهر -
كوبا إيطاليا: هيجواين لاعب رائع وأثبت ذلك فى مباراة يوفينتوس ونابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا -
ترامب: ما فعله الأسد "رهيب" وما حدث في سوريا "عار على الإنسانية" -
إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عودة نيمار

Google+ Print
عودة نيمار عودة نيمار

(إفي): يبرز المهاجم البرازيلي نيمار والمدافع الفرنسي جيريمي ماتيو في قائمة برشلونة لمواجهة مالاجا مساء السبت، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم بملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني.

وغاب نيمار عن لقائي كأس السوبر الأوروبية وكأس السوبر الإسبانية وأول مباراة في الليجا أمام أثلتيك بلباو بسبب إصابته بالتهاب الغدة النكافية.

أما ماتيو فغاب عن أولى مباريات الليجا بسبب الإيقاف.

وتضم قائمة لقاء السبت لاعب الوسط سرجيو بوسكيتس، الذي أصيب في مباراة أثليتك بلباو بالكاحل الأيمن بعد التحامه بلاعب الفريق الباسكي أرتيز أدوريز.

ويغيب عن مباراة المدافعان داني ألفيش، الذي يعاني من إصابة في ساقه اليمنى قد تبعده عن الملاعب أكثر من شهر، وجيرارد بيكيه، الذي تعد هذه ثاني مباراة يغيب عنها للإيقاف بسبب عقوبة تقضي بإيقافه أربع مباريات بسبب طرده في إياب كأس السوبر الإسبانية.

كما يغيب أيضا المدافع أدريانو كوريا الذي لم يتعاف بعد من آلام في الظهر، ودوجلاس بيرييرا المصاب في ساقه اليمنى منذ فترة الإعداد للموسم الجديد.

واستعان لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة بلاعب وسط الفريق الرديف جيرارد جومابو إزاء غياب أربعة لاعبين، بالإضافة إلى عدم إمكانية الدفع بالتركي أردا توران والإسباني أليكس فيدال المنضمين حديثا إلى صفوف الفريق الكتالوني، قبل يناير المقبل، حينما تنتهي عقوبة مفروضه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على البرسا.

وتضم قائمة البرسا لمباراة مالاجا كلا من مارك أندريه تير شتيجن وكلاوديو برافو وجيريمي ماتيو ومارك بارترا وتوماس فيرمايلين وجوردي ألبا وخابيير ماسكيرانو وسيرجي روبرتو وسيرجيو بوسكيتس ورافينيا ألكانتارا وإيفان راكيتيتش وأندريس إنييستا وجيرارد جومباو ومنير الحدادي وساندرو راميريز ولويس سواريز ونيمار وليونيل ميسي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع