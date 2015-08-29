الإثنين.. “الحق في الدواء” يعلن نتائج علاج مرضى فيروس سي

يعقد المركز المصري للحق في الدواء مؤتمراً صحفيًا، في الواحدة ظهر يوم الإثنين المقبل، لإعلان نتائج علاج مرضى الفيروسات الكبدية “فيروس سى” بعد انتهاء الكورسات المقررة لهم يوم الخميس الماضى وسيعلن نسب نجاح التجربتين فى مصر . وتقارير منظمه الصحه العالميه حول نسب النجاح فى العالم ونسب عدم الاستجابة.

ويستعرض المؤتمر النتائج التى توصل لها من خلال متابعه يوميه فى 16 محافظه ومن خلال 22 طبيب كبد وجهاز هضمى.

كما سيتعرض المؤتمر إلى ماأثير عن وجود انتكاسات صحية والرد عليها بالمستندات وسوف يستعرض عدد من اساتذه علوم الادويه نتيجه ادويه الفيروسات حول العالم وحقيقه الادويه القادمه التى اعلن عنها ولم تدخل الخدمه حتى الان .

> سيحضر المؤتمر عميد كليه الصيدله بالجامعه البريطانيه . د عبد الرحمن النجار استاذ علم الادويه والدكتور لواء عمر هيكل رئيس الاكاديميه الطبيه الاسبق والدكتور حسنى سلامه كليه طب القاهره والدكتور محمد عزالعرب استشارى الكبد عدد من اساتذه الكبد بمعهد المنوفيه والمنصوره والاسكندريه والشرقيه وكفر الشيخ .