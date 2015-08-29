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«الدخلية» تكشف تفاصيل «تصفية» المتهمين بقتل «جاسي» ومتطرف من «بيت المقدس»

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«الدخلية» تكشف تفاصيل «تصفية» المتهمين بقتل «جاسي» ومتطرف من «بيت المقدس» «الدخلية» تكشف تفاصيل «تصفية» المتهمين بقتل «جاسي» ومتطرف من «بيت المقدس»

المتهمين

كشفت وزارة الداخلية -في بيان لها- عن عملية مداهمة مزرعة بمركز طامية بمحافظة الفيوم، لأختباء اثنين مطلوبين أمنيا ومتهمين بالتورط في مقتل الطفلة جاسي ابنة ضابط بمديرية أمن الفيوم، وأعمال أرهابية أخرى، بجانب تصفية متطرف تابع لآنصار بيت المقدس في القاهرة.

وقالت البيان، إنه في إطار جهود الوزارة لملاحقة البؤر الإرهابية وكشف مخططات تنظيم الإخوان والفصائل المتطرفة بكافة إنتماءتها وتتبع وضبط المتورطين في إرتكاب الحوادث الإرهابية.

توافرت معلومات حول إضطلاع كوادر لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان بمحافظة الفيوم بتكوين خلية إرهابية يتولى مسئوليتها الإخواني ” سالم السيد محمد أبوشناق” ويعاونه الإخواني” محمد عبدالله خميس أدريس ” شهرته محمد خانكة ” وتجهيز عدة أوكار لإختبائهم وعناصرهم، وكذا لتصنيع وتخزين العبوات المتفجرة لإستغلالها في تنفيذ العمليات الإرهابية.

ومع طلوع فجر أمس الجمعة، الموافق 28  أغسطس الجاري، وأثناء مداهمة القوات للوكر المشار إليه، بإحدى المزارع بمركز طامية محافظة الفيوم بادر الإرهابيين المذكورين بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وقد أدى التعامل معهما إلى مصرعهما وعثر بحوزتهما على سلاحين ناريين وكمية من الذخيرة جاري مضاهاتهما بالحوادث الإرهابية المتهمين فيها.

وأشار البيان، أن المذكورين متورطين في العديد من الحوادث الإرهابية بنطاق محافظة الفيوم، أبرزها مقتل نجلة المقدم شريف سامى وصديقه، إغتيال أمين شرطة علاء محمد عبدالحميد برانى، من قوة قطاع الأمن الوطني بالفيوم، وإطلاق أعيرة نارية على سيارة الشرطة يستقلها النقيب هيثم رمضان معاون مباحث قسم طامية. بجانب 5 قضايا إطلاق نار أخرى، وإتلاف عدد 10 محولات كهرباء بدائرة مركز سنورس إقتحام نقطة شرطة المناشى.

وفي ذات السياق، أثمرت جهود ملاحقة الكوادر الإرهابية من معتنقي الأفكار التكفيرية عن رصد تردد أحد عناصر تنظيم أنصار «بيت المقدس»، الإرهابي “أحمد محمد عبدالحكيم مصباح” 20 عامًا  طالب  يقيم شارع الشركات الزاوية الحمراء، على منطقة المدافن بمدينة 15 مايو القاهرة، وبإعداد الأكمنة اللازمة لضبطه، إستشعر بالقوات وبادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل معه عن مصرعه والعثور بحوزته علي بندقية آلية، وكمية من الذخيرة من ذات العيار جاري مضاهاتها بالحوادث الإرهابية التى إضطلع بها التنظيم.

يشار إلى أن الإرهابي المذكور من الكوادر الضالعة فى إعداد وتصنيع العبوات المتفجرة التى إستخدمها التنظيم فى عملياته الإرهابية. وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعتين المشار إليهما وتولت النيابة التحقيق.

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