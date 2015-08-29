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وزير الكهرباء:القطاع النووى المصرى أنشئ لتمكين الدولة من الاستخدامات السلمية

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وزير الكهرباء:القطاع النووى المصرى أنشئ لتمكين الدولة من الاستخدامات السلمية وزير الكهرباء:القطاع النووى المصرى أنشئ لتمكين الدولة من الاستخدامات السلمية
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، أن القطاع النووى المصرى أنشئ لتمكين الدولة من الاستخدامات السلمية، حيث تعمل التكنولوجيا النووية الحديثة على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى لاستخدامها فى تقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة فى عدة مجالات.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش افتتاح المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لمصنع النظائر المشعة بقرية أنشاص بالشرقية، أن من تلك المجالات هى مجال الصناعية كإنتاج الكابلات والأسلاك المقاومة للحرارة والمواد والأنابيب المنكمشة بالحرارة وإنتاج أشباه الموصلات والتشعيع للمنتجات الصناعية، وكذلك فى مجال الغذاء والزراعة للكشف على كافة المواد الغذائية الواردة من الخارج وحفظها وتقليل نسبة التالف وتحسين كفاءة الاستفادة من مياه الرى، أما فى مجال الصحة تكمن الاستفادة فى التصرف الآمن للنفايات الطبية والتشخيص العلاجى وتعقيم المعدات والعبوات الطبية والأدوات الجراحية، كما يستخدم فى تنمية الموارد البشرية لتحسين مهارات وأداء العاملين المستخدمين لتلك المواد والارتقاء بالوعى بالقانونيين واللوائح.

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