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بالفيديو..نشرة اليوم السابع..محمد فهمى بعد حكم خلية الماريوت:”سأطالب بالعفو الرئاسى”.. مع هاجر العادلى

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بالفيديو..نشرة اليوم السابع..محمد فهمى بعد حكم خلية الماريوت:”سأطالب بالعفو الرئاسى”.. مع هاجر العادلى بالفيديو..نشرة اليوم السابع..محمد فهمى بعد حكم خلية الماريوت:”سأطالب بالعفو الرئاسى”.. مع هاجر العادلى
يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

السجن المشدد 3 سنوات لـ6 متهمين بقضية “خلية الماريوت”
>المؤبد لمتهمين والمشدد 3 سنوات لآخر وبراءة متهم فى “أحداث حلوان الثانية”
>محلب يفتتح مشروع إنتاج النظائر المشعة بأنشاص
>البيئة تعلن خطة لاستكمال عمليات رفع المازوت من النيل بأسيوط
>محمد صلاح والننى ينضمان للمنتخب الاثنين استعداداً لتشاد

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