وصول 26 مصرياً مرحلين من السعودية لمخالفتهم شروط الإقامة

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، 26 مصرياً قامت السلطات السعودية بترحيلهم من أراضيها لمخالفتهم شروط الإقامة بعد أن تجاوزت مدة إقامتهم المدة المسموح بها.

ووصل المرحلون على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط السعودية القادمة من جدة، حيث يحملون وثائق سفر صادرة من القنصلية المصرية فى جدة، كما أكدوا أن السلطات السعودية اتخذت قرارا بترحيلهم لتجاوزهم مدة الإقامة المسموح بها هناك.

وأمر اللواء طارق فتحى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار، بسرعة إنهاء إجراءات وصولهم بعد عرضهم على الأجهزة الأمنية المختصة للتأكد من سلامة موقفهم الأمنى والقانونى.

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