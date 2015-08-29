"المنتزه للسياحة": بطلان قرار إخلاء الكبائن لا ينطبق على رموز نظام مبارك

أكد مصدر مسئول بشركة المنتزه للسياحة والتنمية، أن الحكم الصادر اليوم ببطلان قرار وزير السياحة بالإخلاء الجبرى لكبائن المنتزه، لا ينطبق على كبائن رموز نظام مبارك، وأبرزهم زكريا عزمى وفتحى سرور وصفوت الشريف، حيث إنهم تنازلوا عنها طواعية وتم بيعها العام الماضى فى مزاد علنى أجرته الشركة.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن الحكم الصادر اليوم ينطبق فقط على كبائن شاطئ سميراميس.

وكانت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بهاء زهدى، قضت اليوم السبت، بقبول الدعاوى المقدمة من مستأجرى كبائن المنتزه لإلغاء قرار وزير السياحة بإخلاء الكبائن، ووقف تنفيذ قرار وزير السياحة بإخلاء الكبائن.

واختصم المدعون، رئيس الجمهورية ووزيرى المالية والسياحة بصفتهم، لإلغاء قرار وزير السياحة رقم 856 لسنة 2014، الصادر بتاريخ 13 أكتوبر، الذى نص على أن يخلى بالطريق الإدارى وباستعمال القوة الجبرية، الكبائن والشاليهات الكائنة بشاطئ سميراميس، بمنطقة قصر المنتزه بالإسكندرية.

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