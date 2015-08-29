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بالصور.. وزير البيئة من أسيوط: نعمل فى 4 محاور للتغلب على "مازوت" الصعيد

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استكمل الدكتور خالد فهمى وزير البيئة اليوم السبت، متابعة أعمال إزالة التلوث المازوتى بنهر النيل بأسيوط، حيث واصلت فرق المكافحة صباح اليوم، أعمال تنظيف وإزالة البقعة الزيتية المحصورة أمام محطة كهرباء الحمرا، وذلك بعد مسح وزير البيئة بالأمس لنهر النيل من المنيا حتى أسيوط للتأكد من تلاشى البقع فى الأماكن الأخرى من النيل بفعل الأحوال الجوية.

وعقد وزير البيئة ومحافظ أسيوط مؤتمر صحفى بمحطة كهرباء الحمرا، أكد خلاله أن وزاره البيئة وضعت خطة لإزالة ومعالجة بقعة المازوت بالتنسيق مع محافظة أسيوط وشركة مياه الشرب بالمحافظة تقوم على أربعة محاور يتمثل المحور الأول فى مكافحه البقعه الزتية، والتى يقوم بها مركز مكافحة التلوث بالزيت بنهر النيل التابع للهيئة العامة للبترول ويقوم المحور الثانى على تحليل عينات من المياه أمام المحطات المغلقة وإجراء قياسات من خلال لجنة ثلاثية مشكلة من وزارتى البيئة والصحة وشركه مياه الشرب، حيث يتم أخذ عينات فى نفس الوقت ومقارنتها وفى حال ثبوت نتائج التحاليل ومطابقتها للمعايير القياسية يتم أخذ عينة أخرى تأكيدية بعد مرور ساعتين للتأكد من ثبات نوعية المياه تمهيدا لأخذ قرار بفتح محطات المياه المغلقة.

ويتضمن المحور الثالث قيام محافظه أسيوط بتشكيل لجنه إستشاريه من كليه الهندسه لفحص أسباب الحادث ويشتمل المحور الرابع على توفير محافظه اسيوط وشركه المياه لمصادر مياه بديله للمواطنين عن طريق المحطات الارتوازية، بالإضافة إلى توفير سيارات نقل محملة بمياه الشرب النقية للمناطق المتأثرة.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015


>- وزير البيئة يعلن السيطرة على واقعة تسرب المازوت من محطة الكهرباء بأسيوط.. إغلاق المحطة ووضع حساسات متصلة بالوزارة على المنشآت الواقعة على النيل.. المحافظ: تشغيل المحطات الإرتوازية لعدم تأثر المواطنين
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>- الحكومة تواصل جهودها للسيطرة على "مازوت" الصعيد.. "البيئة": سيطرنا على بقعة المنيا ولجنة حكومية تفحص أسيوط اليوم.. المسح كشف عدم وجود زيت بين المحافظتين والتلوث لم يصل بنى سويف
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مصر 365

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