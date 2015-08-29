حبس ملازم وأمين ومساعد شرطة للتسبب فى هروب 8 مساجين بدمياط

أمرت النيابة العامة بدمياط بحبس الملازم عبد الله بلال وأمين شرطة علاء عبد النبى، ومساعد شرطة نبيل بسيونى من قوة مركز كفر سعر، أربعة أيام على ذمة التحقيقيات بتهمة التقصير والتسبب فى هروب 8 مساجين من السجن المركزى بكفر سعر أمس الجمعة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بدمياط عمليات البحث والتحرى لضبط سجينين ما زالا هاربين من الثمانية

>وكان مدير أمن دمياط اللواء فيصل دويدار قد أمر بإحالة المتهمين من أفراد الشرطة إلى النيابة العامة للتحقيق معهم وإيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

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