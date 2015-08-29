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بالصور.. فيلم "محمد" يحقق 52 ألف دولار إيرادات فى اليوم الأول بطهران

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ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن فيلم "محمد رسول الله" حقق اليوم الأول لافتتاحيته الخميس الماضى، فى دور العرض بطهران إيرادات بلغت 170 مليون تومان (تقريبا 52 ألف دولار) وهو ما اعتبرته الوكالة رقم غير مسبوق فى افتتاحية الأفلام فى السينما الإيرانية.

ووفقا للوكالة الإيرانية أن الفيلم شهد إقبالا واسعا فى مختلف المدن، وقال همايون خزعلى مدير مبيعات بشرکة "نورتابان" للتوزيع الفنى التى قامت بإنتاجه، أن الفيلم حقق مبيعات فى مدينة مشهد أكثر من 20 مليون تومان (6000 دولار تقريبا).

وبدأت إيران فى العرض الأول للفيلم فى 11 مدينة و50 دور للعرض منذ الخميس الماضى.

اقبال الايرانيين على الفيلم -اليوم السابع -8 -2015
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اقبال الايرانيين على الفيلم

انتظار أمام أبواب صالة العرض -اليوم السابع -8 -2015
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انتظار أمام أبواب صالة العرض

صالة العرض -اليوم السابع -8 -2015
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صالة العرض

التقاط الصور مع أفيش الفيلم -اليوم السابع -8 -2015
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التقاط الصور مع أفيش الفيلم

افيش الفيلم يملاء الشوارع -اليوم السابع -8 -2015
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افيش الفيلم يملاء الشوارع

سينما فى طهران -اليوم السابع -8 -2015
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سينما فى طهران

سيلفى مع أفيش الفيلم -اليوم السابع -8 -2015
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سيلفى مع أفيش الفيلم


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