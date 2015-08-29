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بالصور..وفاة 4 مواطنين من أسرة واحدة بحفرة للصرف الصحي

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فقدت اسرة اماراتية 4 من افرادها في حفرة للصرف الصحي " البالوعة" يبلغ عمقها 3 امتار مليئة بالماء متأثرين بإصابات مختلفة. وذلك وفقا لتصريح القيادة العامة لشرطة الفجيرة.

ومن بين افراد الاسرة المتوفين الاب ( س.ع.ر) 50 عاماً-  وولدان الاول ( ا. س.ر ) 23 عاماً الثاني (ع.س) 24 عاماً - وزوج ابنته ( م.س.م) 36عاماٍ.

قال العميد محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام للقيادة العامة لشرطة الفجيرة، أن غرفة العمليات تلقت بلاغا صباح اليوم، عن وقوع أشخاص في حفرة الصرف الصحي بمنطقة رول ضدنا، وعلى الفور توجهت دوريات الشرطة وفرقة من الدفاع المدني والإسعاف الوطني إلى الموقع لاخراجهم، حيث تبين وفاتهم علي الفور وتم نقل جثمانهم الي مستشفى دبا لاتخاذ الاجراء اللازم.

وكانت الحادثة قد وقعت اثناء دخولهم الى احدى حفر الصرف الصحي داخل منزل العائلة بغرض التنظيف. في حين تم اخطار النيابة العامة والبحث الجنائي لتحقيق حول الحادثة التي لا تزال جارية.

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